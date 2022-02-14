بالورود.. فنادق الغردقة تحتفل بعيد الحب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - احتفلت فنادق الغردقة وباقى مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، بمناسبة عيد الحب، إذ نظمت الفنادق السياحية الكبرى، عددا من الفعاليات وسط إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة كورونا.





ومن أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الحب هذا العام، هو تواجد أشكال القلوب باللون الأحمر فى كل مكان بداية من واجهات بالفنادق فى الخارج، مرورًا بالاستقبال وداخل الغرف وعلى الشواطئ، حتى المأكولات تم تصميم بعضها على هيئة قلوب.

وأشار علاء الدين محمود، مدير أحد فنادق الغردقة، إلى أن اللون الأحمر كان هو السائد خاصة تلك القلوب التى تم تشكيلها بفاكهة الفراولة وهى ما لقى استحسان وإعجاب النزلاء سواء الأجانب أو المصريين.

واضاف محمود إلى أن خلال الاحتفال تم عمل مهرجان الفراوله وبمشاركة السياح، موضحًا أن نسبة الإشغال بالفندق بلغت 85% من سياح أوكرانيا وألمانيا وروسيا وبولندا.