وزير الزراعة يوجه بتوفير تقاوى القطن قبل الموسم الجديد (صور)

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واستمع "القصير" استمع من الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إلى خطة العمل بالمعهد، وتم معاينة مصنع الغزل التجريبى والذى يتم فيه اختبارات عينات القطن الواردة من البرامج البحثية بغرض اختيار أفضلها ليستخدمها مربى النبات فى إنتاج الأصناف الجديدة، حيث تقوم أقسام تكنولوجيا القطن باختبار حوالى 40 ألف عينة سنويا لتوفير المعلومات لأقسام التربية وفسيولوجيا ومعاملات القطن، وذلك لإنتاج الأصناف الجديدة وتحديث السلالات والمعاملات الزراعية والأصناف، وكذلك تجارب تقيم تيلة القطن للمناطق الجديدة وخاصة الصحراوية منها.
وأشاد القصير بجهود الباحثين بالمعهد وبجودة الأصناف المصرية وطالب بالتواصل مع القطاع الخاص لحل المشكلات، وكذلك تسويق الأقطان.
ولفت إلى أهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية، موجها بتوفير التقاوى الجيدة لجميع المساحات المقرر زراعتها فى الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب.
كما تفقد وزير الزراعة مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة التابع للوزارة، حيث استعرض الدكتور محمد فهيم رئيس المركز، أنشطته، فيما يخص متابعة التقلبات المناخية ونظام الإنذار المناخى المبكر وكل ما يتعلق بمعلومات وبيانات التغيرات المناخية وحصر غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الزراعية وكذلك نظم التحول الرقمى فى نشر الوعى المناخى لدى المزارعين وغيرهم من المرتبطين بالنشاط الزراعى.
وأكد الوزير على أهمية التوسع فى أنشطة المركز فيما يخص متابعة التقلبات المناخية وتأثيراتها على الأنشطة الزراعية وتكثيف التحذيرات والتوصيات الزراعية المتعلقة بتغير المناخ ووجه بضرورة توصيل الإرشادات المناخية إلى المزراعين للاستفادة منها.
"القصير" أشار إلى توجيهات الحكومة فيما يخص ملف التغيرات المناخية وخاصة أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، ويجب أن يكون لمؤسسات ومراكز الوزارة دور فعال وهام فيما يخص الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة.
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