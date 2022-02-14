السيد القصير: الرئيس السيسى يولى الزراعة اهتماما كبيرا

جدة - نرمين السيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور كامل الأعضاء ومديرى المعاهد بالمركز.

خلال الاجتماع قال القصير إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لدورها فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية فى مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة، وإعداد رؤية لطرحها على قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مصر هذا العام.

وأشار الوزير إلى ضرورة استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية تتأقلم مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أهمية البحث العلمى فى مجال الإرشاد الزراعى والتحول الرقمى، وتحديث نظم الرى، ومكافحة التصحر وملوحة التربة وتحديث السلالات والتلقيح الاصطناعى وتنمية المراعى والوديان لزيادة إنتاجية مصر من الثروة الحيوانية.

القصير تناول أيضا أهمية البحث العلمى فى مجال الثروة السمكية والداجنة واللقاحات البيطرية والقيمة المضافة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى، واعتماد الخريطة السمادية وتوصيلها للمزارعين، وأيضا الخريطة الصنفية والتراكيب المحصولية وأهمية الربط بين التقاوى والخريطة الصنفيةن مؤكدًا أهمية مواكبة البحث العلمى لمشاكل المجتمع وجهود الدولة خاصة فى مجال التوسع الأفقى والرأسى.

من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية إنجازات وجهود المركز فى المجالات المختلفة ومنها إنتاج الأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية، وكذلك التوسع فى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

كما ناقش مجلس إدارة المركز بعض الموضوعات الإدارية والمالية للعاملين والباحثين فى المركز والتى كانت مدرجة على جدول الأعمال.