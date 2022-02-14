/679381/السفارة-الأمريكية-تطلق-النسخة-الـ-١٣-منaccess-program- لتعليم-الإنجليزية-للطلاب-المصريين

تحت رعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة احتفل اليوم الاثنين برنامج أكسيس “ access program “ بالتحاق دفعة جديدة من الطلاب المصريين من مختلف المحافظات ضمن منحته لتعليم اللغة الإنجليزية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

دوت الخليج

وفي بداية الحفل، رحب مايكا ريشر، مدير برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بالحضور وبالطلاب الملتحقين بالبرنامج في نسخته الـ١٣ مشيرا إلى أن هذا البرنامج لا يستهدف تعليم اللغة الإنجليزية فقط بل أنه يستهدف التعليم بطريقة مختلفة من خلال توسيع الفكر ومدارك الفهم والانفتاح على مختلف الثقافات، مشيرا إلى أن هذا ما حدث له عندما بدأ تعلم اللغة العربية حيث تفتحت أمامه آفاق أكبر جعلته أكثر قدرة على فهم الثقافة المصرية” بحسب قوله”.

مدير البرنامج بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للطلاب: عليكم الفخر بكونكم مصريون تنتمون لواحدة من أجمل البقاع على الكوكب

وخاطب مايكا الطلاب قائلا: عليكم الفخر بنفسكم وأنكم تنتمون لواحدة من أجمل البقاع على الكوكب.. عليكم الفخر بكونكم مصريين فقد كان أحد أحلامي وأنا صغير زيارة مصر ومشاهدة الأهرامات والآن بعد قضاء ٤ سنوات في مصر سعيد أنني شاهدت الأهرامات ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو التعرف إلى الناس من خلال زياراتي لمختلف المدن المصرية بالساحل الشمالي والصعيد وجنوب مصر ومدن البحر الأحمر.

وأضاف للطلاب: أنتم الآن صرتم جزء من ٥٠٠٠ طالب من خريجي البرنامج على مدار السنوات الماضية والذين التحقوا حاليا بجامعات داخل مصر وجامعات بأمريكا وجامعات أخرى بالعالم، وبعضهم يعمل بشركات كبرى.

مايكا ريشر مدير البرنامج بالسفارة الأمريكية وأشار إلى أن access program يستهدف دعم الطلاب المصريين من مختلف المحافظات ليس فقط من خلال تعليمهم اللغة الإنجليزية وإنما من خلال برنامج كامل لتعليم اللغة وتنمية المهارات والقدرات التي تغير حياتهم وتفتح أمامهم آفاق جديدة، وتؤهلهم للالتحاق بجامعات يتم التدريس خلالها باللغة الإنجليزية بمصر وبالخارج، كما يؤثر في شخصياتهم وفي اكسابهم المزيد من الثقة بالنفس.

ما هو “ access program “؟

يعدaccess program أحد الفاعليات التي ترعاها السفارة الأمريكية بالقاهرة في إطار الدعم الثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويستهدف تعليم اللغة الإنجليزية للشباب من عمر ١٣ حتى ١٨ عاما شرط أن يكونوا من خلفية اقتصادية بسيطة من ملتحقي المدارس الحكومية والأزهرية ومدارس المكفوفين، شريطة أن يكون تعليمهم بالكامل بالعربي ولم يسبق لهم تعلم اللغة الإنجليزية.

جانب من الحفل

واختيار الطلاب يكون من خلال شركاء السفارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع هيئة الاميديست، وتستمر مدة البرنامج عامين، وتضم هذه النسخة طلاب من القاهرة والإسكندرية والمنيا وسوهاج والأقصر وبعض مدن البحر الأحمر.