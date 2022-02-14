تامر حبيب يستعين بالفنانة ليلى علوي للاحتفال بعيد الحب (فيديو)

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دوت الخليج يرصد معايدة تامر حبيب لجمهوره في عيد الحب

تامر حبيب يهنئ متابعيه في عيد الحب

أستعان السيناريست تامر حبيب بمشهد للفنانة ليلى علوي، من فيلم «حب البنات»، والتي كانت تتحدث فيه عن عيد الحب والهدايا التي يمكن أن نقدمها لأحبائنا في هذا اليوم، وعلق عليه كاتبًا:"كل حب و احنا كلنا حبيبة"، وذلك من خلال الحساب الرسمي له على إنستجرام.

تامر حبيب يهنئ متابعيه بيعد الحب عبر الـstory

نشر تامر حبيب صورة لقلوب حمارء على خلفية بيضاء مكتوب عليها بما معنا:"عيد حب سعيد"، من خلال خاصية القصص المصورة التي يتيحها موقع إنستجرام لكل حساب، كما يمكن أضافة أغنية أو فيديو أو الإشارة لأشخاص من خلالها.

تامر حبيب يشيد بمسلسل البحث عن علا

نشر السيناريست تامر حبيبعلى حسابه الرسمي على إنستجرام منذ عدة أيام، صورة للفنانة هند صبري من غلاف مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، والذي تم عرضه من خلال منصة نتفليكس الرقمية، وعلق حبيب على الصورة وقال:" سة حالاً مخلص آخر حلقة، اتفرجت علي الست حلقات ورا بعض، ضحكت و عيطت و استمتعت و مبسوط بجرعة دسمة من المشاعر الشيك الراقية… بجد شكراً يا صحابي يا جامدين قدام و ورا الكاميرا، و مش هأخص حد علشان فعلاً كلكم بدون استثناء حلوين قوي… الف الف الف مبروك و مستني season 2 من دلوقتي".

الجمهور يوافق امر حبيبي على رأيه

قام عدد من متابعي الحساب الرسمي لتامر حبيب، بالتعليق له على صورة مسلسل «البحث عن علا»، وجميعهم أكدوا على رأيه، فمنهم من طلب أجزاء أخرى من المسلسل ليستمتع به أكثر، قال:"فعلاً مسلسل حلو اوي و مختلف فيه احاسيس جميلة وصادقة وتمثيل رائع كلهم و كل ضيوف الحلقات بس قصير اوي، عايزين اكتر"، ومنهم من كتب:"مسلسل متكامل جميل لطيف خفيف وفي نفس الوقت بيطرح قضايا جدا المشاهد حلوه جدا..الممثلين كل واحد مختلف ومتميّز وموهوب. المشاهد يتفرج وهو مبتسم ومبتهج".