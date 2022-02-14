/679372/قصص-الحب-على-الشاشة-المصرية-أشهر-الأفلام-الرومنسية-الكلاسيكية

نستطيع تعلم الحب والتضحية والوفاء، من خلال القصص العنيفة التي جسدتها لنا الأفلام الكلاسيكية المصرية، التي تعرض دفئ الحب وألم الفراق ولهفة الشوق في آنٍ واحد.

دوت الخليج يجمع لكم أبرزالأفلام الرومانيسة في السينما المصرية

الرومانسية في كلاسيكيات السينما المصرية

قدمت السنيما المصرية عدد من قصص الحب الملتهبة، التي تختلف نهاياتها ما بين النهايات السعيدة التي تجمع الحبيبين، والنهايايت القاسية التي تفرق بينهما، ومن الأفلام التي أنتهت نهاية سعيدة بزواج أبطالها، فيلم «حسن ونعيمة»، قصة الحب الأشهر في السينما المصرية، الترجمة الشعبية لروميو وجوليت، ويحكي الفيلم عن المغنواتي حسن الذي كان يجول القرى المختلفة ليغني ويأخذ قوت يومه، وست الحُسن والجمال نعيمة، التي دفعها والدها للهرب إلى حبيبها، عندما أرغمها على الزواج من شخص آخر لكسب المال من وراء هذه الزيجة.، حسن ونعيمة من بطولة سعاد حسني ومحرم فؤاد، تم إنتاجه عام 1959.

الوسادة الخالية

عرض فيلم «الوسادة الخالية»، قصة شابوقع في غرام فتاة سمراء جميلة، وبعدماعاشا سويًا قصة حب ملتهبة، تركته لتتزوج من آخر أغنى منه، وهنا ينكسر قلبه ويشعر بمرار الخيانة والفراق، الفيلممن بطولة عبدالحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، عام 1957.

دعاء الكروان

أظهر فيلم «دعاء الكروان» الحب الذي يقتل صاحبه، حيث قُتلت أخت البطلة بسببأنها أحبتالبيه التي كانت تخدمه في منزله، وأوقعها في الخطيئة وبعدها تخلى عنها، فتعمت البطلة أن تنطقم من هذا المجرم، وذهبت للخدمة في منزله هي الأخرى، وبدأت في أستخدام حيل لتجعله يحبها ويتعلق بها ثم تتركه وليحترق قلبه بالنار كما فعل باختها، ولكن أكتشفت البطلة أنها وقعت في شرها عندما اكتشفت أنها أحبته، دعاء الكروان بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، تم انتاجه عام 1959.

نهر الحب

قدمت الفنانة فاتن حمامة بطولة فيلم«نهر الحب»، عام 1960، بالمشاركة مع عمر الشريف وزكي رستم، والذي يحكي عن قصة قوية تحدت الظروف بين سيدة متزوجة وضابط شرطة، مما جعل قلبها يعتصر بين حجري رحى، الأول حبيببها الذي يتبادله الحب والود والتفاهم، والثاني زوجها القاسي الذي يحرمها من ابنها الوحيد، والذي أنتهى بانتحار البطلة بعد رفض زوجها مشاهدتها لابنها.

معبودة الجماهير بطولة شادية وعبد الحليم حافظ

قدم ملك الرومانسية العندليب عبد الحليم حافظ بطولة فيلم «معبودة الجماهير»، أمام النجمة الرقيقة شادية، والذي يجسد الصراعداخل نفس الحبيب المتيم بحبيبته المشتاق لها، بعد ان دخل بينهما طرف ثالث ليخرب العلاقة بينهما، وقدمت شادية دور مطربة مشهورة يحبها كل الجمهور، بينما جسد عبد الحليمدور شخص بسيط، وهذا الفيلم كان عام 1967.

فيلم حبيبي دائمًا

عرض فيلم «حبيبي دائمًا» الذي تم انتاجه عام 1981، قصة حب قويةورقيقة تجمع بين شاب من طبقة متوسطة، يعمل جاهدًا لإنهاء دراسته لمجال الطب لكي يعمل به ويستطيع تكوين دخل ثابت له، وبين فتاة جميلة من عائلة غنية ولها طقوس خاصة في كل تفاصيل حياتها، للحفاظعلى الرونق العام، وعندما يستسلم الشاب لضغوط الحياة ويفرط في حبيبته، تستسلم الفتاة هي الأخرى لزيجة غير راضية عنها، وتسافر مع زوجها لتكتشف حياة مغايرة تمامًا عن الشكل الذي يظهر به أمام عائلتها، قام ببطولة هذا الفيلم نور الشريف وبوسي، اللذين جمعتهما قصة حب حقيقية أدت إلى الزواج حتى نهاية العمر في الحياة الواقعية.