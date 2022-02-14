/679371/مرتضى-منصور-يهاجم-أحمد-موسى-أنت-بتعمل-فتنه-في-الدولة-السياسية

عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، داخل القلعة البيضاء، لمناقشة وعرض خطط المجلس المنتخب الفترة القادمة، وذلك بعد فوزه للمرة الثالثة علي التولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهجام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الإعلامي أحمد موسي، وذلك من اجل دعمة للنادي الأهلي وأعتراضة علي عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك.

وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من خلال المؤتمر الصحفي:”هو احمد موسي ساسي ولا رياضي، انت بتعمل فتنه في البلد مع احترامي للنادي الأهلي ومجلس الإداراة وجماهيره وبطولاته وتاريخة انت كده بتضرنادي الأهلي، والدولة السياسة ده انت معدي السبعين سنه عيب عليك”.

حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله”.

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".