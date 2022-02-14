التضامن: مسرحية «كنز الدنيا» أثبتت أن ذوى الإعاقة يملكون قدرات فنية متميزة

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن العرض المسرحى "كنز الدنيا" الذى نظمته وزارة التضامن بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعد انطلاقة جديدة لوزارة التضامن فى علاقتها بالإعلام، خصوصًا فى ظل القضايا الاجتماعية والحقوقية التى تسعى الوزارة لتسويقها اجتماعيا خلال الفترة المقبلة.





وأثنت القباج على الحس الإنسانى العالى والمسؤولية المجتمعية التى أظهرها الفنان أشرف عبدالباقى، فهى انعكاس لإيمانه بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تكافؤ الفرص وفى استيعابهم بإيجابية وبثقة فى قدراتهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحاتها تعقيبًا على النجاح الكبير الذى حققه العرض الخاص للمسرحية وتفاعل الجمهور معه أن "كنز الدنيا" تعد أول وأكبر عمل مسرحى يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من أبنائنا من ذوى الإعاقة وهم يؤدون أدوارًا مسرحية مع نظرائهم من غير ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الأبناء أظهروا قدرة كبيرة فى العمل الفنى وأنهم يمتلكون مواهب تفوق الأشخاص العاديين.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها ببناء جسر تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أن "كنز الدنيا" أثبت أن ذوى الإعاقة يملكون قدرات متميزة وإن كانت مختلفة، وأن مثابرتهم أثناء التدريبات تعكس عزيمتهم القوية وسعادتهم بوجود هدف عام يجمعهم ويطمحوا جميعا فى تحقيقه.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بكل الشركاء وأشادت باهتمام الدكتور عمرو الفقى وحماسه للعمل مع الفئات الأولى بالرعاية خاصة فى هذه المرحلة التى تشهدها مصر من تنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان التى اطلقها السيد رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021.

كما أثنت على حسام صالح ورؤيته الثاقبة فى توظيف الإعلام لخدمة القضايا الاجتماعية والتنموية، هذا بالإضافة إلى تقدير التضامن الاجتماعى لتفهم النجم الكبير أشرف عبد الباقى وبقية فريق العمل المشارك فى العرض، لأنهم استطاعوا إبراز مواهب أبنائنا من ذوى الهمم ببراعة شديدة من خلال عرض مسرحى شيق استطاع أن يجذب انتباه كل من تابعوه.

ومسرحية "كنز الدنيا" أقيمت تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتى وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى فى إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصرى الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوى الهمم فى المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب فى كل المجالات.