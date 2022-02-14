/679368/مجلس-الشيوخوفرنا-أكثر-من-25مليون-جنيه-من-موازنتنا-لعام-20-21-من-أصل-الـ-500

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة وكيل أول المجلس على الحساب الختامى لموازنة مجلس الشيوخ بعد عرض تقرير لجنة الشئون المالية والذى تضمن توفير أكثر من 25مليون جنيه من موازنة المجلس والتى تم إعتمادها له مع بداية العام المالى 2020-2021 والتى تقد تقديرها بنحو الـ500مليون جنيه.

دوت الخليج

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قرر إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد أن عقبت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على ملاحظات أعضاء المجلس خلال المناقشات بشأن سياسات الحكومة في هذا الشأن.

مجلس الشيوخ:وفرنا أكثر من 25مليون جنيه من موازنتنا لعام 20-21 من أصل الـ 500

وأعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف تعميق المنتج المحلي، بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع الحرص على توطين الصناعى المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار.