/679361/الثلاثاء-فصل-التيار-الكهربائي-عن-3-مناطق-بدمياط

أعلنت هندسة كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر البطيخ، يوم غد الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

دوت الخليج

وأضافت شركة الكهرباء في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه من المقرر فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة المركز. وتتأثر مناطق الزهراء والبنك والمساكن بانقطاع التيار، كما يجري فصل مغذي المستشفى من لوحه توزيع كفر البطيخ في التاسعة صباحا، وحتى الانتهاء من الأعمال.

فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز دمياط

وكان قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز دمياط، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات. وأوضح القطاع في بيان له، أنه من المقرر أن يجرى فصل مغذيات خطي المستشفى وشارع التفتيش بهندسة كفر سعد، وتتأثر المناطق التابعة لها بالفصل، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال