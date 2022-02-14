/679354/وكيل-صناعة-الشيوخ-لوزيرة-التجارة-الصناعة-والصناع- يعانون-اشد-المعاناة-من-مشاكل-كثيرة

وجه النائب تيسير مطروكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ التحية والتقدير للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لحل مشاكل اراضي المستثمرين والسجل التجاري . وقال مطر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفيين جامع ان الصناعة والصناع مازالوا يعانون اشد المعاناة من مشاكل كثيرة منها تحمل نسبة 5% للمشروعات الصعيرة فيما تصل النسبة لكبار الصناع الى 12 % .

دوت الخليج

تنمية قطاع الصناعة

وشدد مطر على ضرورة اعادة وزارة التجارة والصناعة فى الاراضي الموجودة حاليا نظرا لتاثيرها على تكلفة المنتج اللى عايزين ننافس بيه دول العالم ، فى الوقت الذي يوجد فيه دول تحاول غذو السوق المحلى.

كما طالب مطر باعادة النظر فى موضوع الضريبة العقارية ، متسائلا لماذا تبقي لعدد معين فقط ولماذا لتكون على جميع المصانع لتصبح زيرو جمارك ، بجانب تخفييض مستحقات المصدرين .

ورد ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأضافت الوزيرة بعدها: هدفنا لفترة القادمة هو التركيز على أسواق تصديرية جديدة، حيث بلغ إجمالي المنصرف حوالي 20 مليار جنية على أربعة مراحل منذ ديسمبر 2020، بالإذافة للتعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي والاعتماد على أسواق حديدة في إفريقيا لطرح المنتجات المصرية.

وكانت قبلها قد أوضحت نيفين جامع أنه قد تم بتشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، حيث نستهدف تعميق المنتج المحلي، وأن يكون هناك أولوية لطرح تلك المنتجات، قمنا بتشكيل أمانة فنية لتجويد المنتج المصري بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.