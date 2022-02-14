احتفالا بعيد الحب.. نجمات الفن يُشعلن السوشيال ميديا بالأحمر الناري

/679348/احتفالا-بعيد-الحب-نجمات-الفن-يشعلن-السوشيال-ميديا-بالأحمر-الناري

أشعلن نجمات الفن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بجلسات تصويرهم المتألقة، وملابسهم المثيرة والأنيقة، والتي غلب عليها اللون الاحمر، وذلك ضمن احتفالاتهم المختلفة بعيد الحب.

دوت الخليجيرصد إطلالات النجوم بالأحمر تزامنا مع عيد الحب

ميريهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين الجمهور بمجموعة صور صباحية، ظهرت بها بشعر منسدلا، مرتدية بلوفر باللون الاحمر، وتعد إطلالة ميرهان من أهدى وأرق الإطلالات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية.

سيرين عبد النور بإطلالة مفتوحة الصدر

وظهرت سيرين عبد النور في صور نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ببليزر أحمر اللون، كشف عن جزء من صدرها، ووضع مكياج بسيط وبعض لمسات الروج الاحمر ليتناسب مع احتفالاتها بعيد الحب.

إطلالة عارية لنورهان منصور بعيد الحب

وكانت الإطلالة الأكثر إثارة على الإطلاق من بين إطلالات نجمات الفن بالأحمر على السوشيال ميديا، هي نورهان منصور، إذ ظهرت بفستان منفوش وقصير أشبه بالعاري، كشف عن جزء كبير من صدرها وساقيها، وظهرت في مجموعة صور ممسكة بورد حمراء وشعرها منسدلا على ظهرها ليبرز تفاصيل الفستان الأنيقة.

أروى بإطلالة مثيرة

وظهرت أروى على غير عادتها، بإطلالة مثيرة، بفستان طويل مفتوح من القدم وجزء صغير من الصدر، وتعمدت في إطلالتها بانسياب شعرها على كتفيها ليكتمل جمال أناقتها.

رنا رئيس على شاطيء البحر

وظهرت رنا رئيس في فيديو، بفستان أحمد صك كشف عن أحد ساقيها، ومن المقرر أن تحتفل رئيس بعيد الحب بجلسة تصوير على شاطيء البحر.

هيفاء وهبي تخرج عن السياق وتظهر بإطلالة وردية

خضعت الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة ومثيرة، شاركتها مع الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، احتفالا بعيد الحب، لكنها لم ترتدي اللون الاحمر، بل ظهرت بفستان وردي فاتح.

وأطلت هيفاء وهبي على متباعيها، بفستان وردي، مذيل بالريش، وظهرت هيفاء عارية القدمين، وتركت شعرها منسدلا ليبرز جمال أنوثتها، أما عن المكياج فتعمدت خفته ليتناسب مع ملامحها البريئة.

الجدير بالذكر أنه تنوعت احتفالات النجوم بعيد الحب، من خضوع بعضهم لجلسات تصوير كالسابق رصدها، وبعضهم طرح أغنيات جديدة كالفنان أحمد سعد، أما البعض الآخر فيستعد لإحياء حفل غنائي، كمدحت صالح وعنبة.