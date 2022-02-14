تمهيدا لتعويضها.. محافظ شمال سيناء: استكمال حصر المباني المضارة بمناطق الشيخ زويد

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، أن لجان الحصر بمدينة الشيخ زويد قاربت على حصر المبانى السكنية المضارة من الحرب على الإرهاب، ولم يتبق إلا جزء بسيط، جاري استكماله لإنهاء كافة عمليات الحصر الخاصة بمنازل المواطنين.

وأكد المحافظ أنه جارى المعاينات للزراعات وتتواصل لمدة شهر لإصدار الكروت الخاصة بتعويضات المنازل وسيتم الصرف بعدها مباشرة، وتم رفع قيمة التعويضات بالشيخ زويد عن القيمة التقديرية 50 %.

وأشار إلى أنه التيار الكهربائي وصل إلى قرية الخروبة الأم، وتم التصديق على متطلبات الجهد المنخفض للقرى العائدة وربطها بخطوط الجهد المتوسط وستعود الكهرباء تباعا للتجمعات بالمنطقة.

وأشار محافظ شمال سيناء ، إلى أن لجان حصر الزراعات تقوم حاليا بالأجهزة برفع المساحات، وتم تغيير أسلوب المعاينة حتى لا يظلم أحد وتم التصديق من قبل وزير الزراعة على 5 آلاف شتلة زيتون للقرى العائدة.

وأوضح "شوشة"، انه تم البدء فى الصرف لـ 505 ملفات بمنطقة دوار التنك وابو شنار، وتم تقسيمهم الى 3 شرائح شريحة من اى مبلغ حتى 200 ألف جنيه، والشريحة الثانية من 200:400 الف جنيه.

والشريحة الثالثة للمواطنين الذين يستحقون مبالغ أكبر من 400 ألف جنية ويتم الصرف بنظام الشرائح للمبالغ القليلة كمرحلة أولى ويتبقى 294 ملفا من مناطق ابو شنار بجوار دوار التنك والماسورة جارى عملية الفحص لهم.

ولفت إلى أنه خلال شهر تقريبا سوف يتم إصدار الكروت الخاصة بتعويضات المنازل ، وستتم عملية صرف التعويضات تباعا، حيث تم رفع قيمة التعويضات بالشيخ زويد عن القيمة التقديرية بنسبة 50%.