الرئيس السيسي لمذيع سي إن إن.. "عندك فرصة تنزل وتلف وتتكلم مع الناس وتشوف الموقف فى مصر"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لمذيع محطة "سى إن إن"، الذى شارك فى إدارة جلسة وزارية حوارية، ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول، قائلا: "بنرحب بيك.. وبنقولك عندك فرصة أنك تنزل وتلف مصر.. وتتكلم مع الناس وتشوف الموقف فى مصر ايه".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، متابعا: "حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها. وانا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة.. خلال 7 سنوات علشان نوصل حالة الرضا للمواطن فى مصر.. صرفنا 400 مليار دولار.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى حول إنجازات قطاع البترول فى مصر، وأهمية معرض مصر الدولى.
كما يشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط.
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