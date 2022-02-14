عاجل- التعلم تعلن موعد تسجيل امتحانات «EST» بالدبلومة الأمريكية (الرابط)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الإثنين، لطلبة الدبلومة الأمريكية، يمكنك الآن التسجيل لامتحانات EST فى مارس حتى الموعد النهائى الأربعاء 23 فبراير الساعة 1 ظهرًا.
وأضافت الوزارة أن التسجيل يكون من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg
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