15 جميعة لتفيذ مشروعات تخدم 50 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الأولى من عقود الشراكة مع المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لـ 35 ألف مستفيد من مستفيدى تكافل وكرامة من أصل 50 مستهدفين فى محافظات: "الشرقية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر"، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصرى للمرحلة الأولى، ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالى 780 مليون جنيه مصرى بتمويل من البنك الدولى.

وقد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقى مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يوليو الماضى لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة، بهدف التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجاً من مستفيدى تكافل وكرامة وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الدعم للإنتاج.

من جانبها فقد أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بلقاء شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف التعاون الوثيق وتفعيل الشراكة التى تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لـ 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة.

وأوضحت أن فرص العمل المقرر إتاحتها هى إما بالعمل لدى النفس من خلال توفير أصول إنتاجية أو تنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التى تنتهى بالتوظيف فى شركات أو مصانع أو أى من مشروعات القطاع الخاص.

كما ثمنت وزيرة التضامن دعم القيادة السياسية للمجتمع المدنى وإعلانها عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وهو ما سيحدث نقلة نوعية فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى مما أسهم فى طرح حلول مبتكرة ومتكاملة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشادت الوزيرة باهتمام القطاع الأهلى والخاص بتطوير المزيد من مبادرات التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بتحديث أدوات التمكين الاقتصادى وابتكار خدمات أكثر فاعلية سواء مالية أو غير مالية كتدريبهم على تصميم المشروعات، وعلى معايير الجودة، وعلى التسويق، والتدريب على الشمول المالى والدفع الإلكترونى وغيرها من الموضوعات.

وذكرت القباج أنه سيتم الاستعانة بالمنظومة الإلكترونية لبرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" والذى يدعم 14 مليون مواطن تقريباً منهم ما يقرب من 17% يمكن تعزير قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم.

كما أكدت القباج أن الوزارة بصدد تعميق التعاون مع هيئة الرقابة المالية ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومع بنك ناصر الاجتماعى مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

ووجهت القباج الشكر لمسئولى 190 جمعية أهلية والذين تقدموا بمقترحات تمويل تم مراجعتها من قبل لجنة تقييم خارجية لضمان النزاهة والشفافية، على أن يتم تقسيم الجمعيات الفائزة على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الجمعيات التى يبلغ حجم مستفيديها من أصحاب المشروعات أكثر من 500 مستفيد، بينما تؤجل للمرحلة الثانية الجمعيات التى يبلغ حجم مستفيديها أقل من 500 مشروع، لتنفيذ انشطة اقتصادية سواء بتوفير أدوات الإنتاج خلال نقل الأصول ووحدات إنتاجية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف.

من جانبه، أشار الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى لبرنامج فرصة إلى أن البرنامج استقبل 304 مقترحات من جهات مختلفة، وأن هذه المقترحات التى تقدمت بها الجمعيات شملت تنفيذ مشروعات لخدمة سلاسل القيمة الزراعية، ومشروعات إنتاج حيوانى وداجنى، وتأسيس وحدات إنتاجية مختلفة، بالإضافة إلى مشروعات تدوير مخلفات الطعام مثل زيوت الطعام وغيرها من المشروعات لدعم القيمة المضافة للمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى القطاعات الصناعية والحرفية المختلفة، فى إطار الدور الذى تلعبه وزارة التضامن الاجتماعى والذى يهدف إلى تخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم اقتصادياً.

وأضاف الشبراوى أن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت عدة أشهر للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد على جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من التعاقدات ستشمل 60 جمعية ومؤسسة أهلية لخدمة ما يقارب 15000 مستفيد.

ويعتبر برنامج فرصة هو ذراع التمكين الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدنى والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.