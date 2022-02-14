إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة.





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