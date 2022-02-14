/679342/وكيلة-مجلس-الشيوخ-تعميق-التصنيع-المحلي-وتنمية-الصادرات-أهم-المحاور-لتحقيق-حلم-مصر-2030

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أن هناك خطط طموحه تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، من اهم المحاور لتحيق حلم مصر 2030.

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وقالت فيبي فوزي خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلى يحقق العديد من العديد من الأهداف، أهمها زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة.

فيبي فوزي: تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات أهم المحاور لتحقيق حلم مصر

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ، أن هناك أهمية بالغة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى كافة المحافظات وهي أيضا تمثل سلاسل الامداد للتجارة، مؤكدة أن مصر تخطو بنجاح بهذا المجال .

وطالبت فوزي، وزيرة التجارة بمزيدا من التسهيلات والضمانات لمثل لهذ المشروعات والتصنيع.

التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

طلب المناقشة العامة أكد أن قطاع الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.