/679341/وكيل-الشيوخ-الجمهورية-الجديدة-تتبنى-خطط-طموحة-لتطوير-الاقتصاد

وجهت وكيل الشيوخ فيبي فوزي الشكر والثناء إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وأكدت أن ماطرحته الوزيرة في الجلسة العامة، بالغ الأهمية وقد جاء في وقته تماما.

ورد ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

خطط طموحة

أوضحت فوزي أنه في ظل الخطط الطموحة التي تتبناها الجمهورية الجديدة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري، وحرص الرئيس على تحقيق التنمية الشاملة في أسرع وقت ممكن، يصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي هو من أهم المحاور لتجسيد حلم مصر 2030.

وأضافت فوزي: التصنيع المحلي يحقق العديد من الأهداف، لايمكن حصرها في عجالة، وأهمها زيادة الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات سوق العمل، وزيادة الصادرات.

تحفيز الصادرات

وكانت قبلها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة : استهدفنا ترسيخ عناصر محفزة لنمو الصادرات خلال العام الماضي، من خلال كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وتوسيع ثاعدة المنتجات المسفيدة من برامج تنمية الصادرات والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المرتفعة.

وأضافت الوزيرة بعدها: هدفنا لفترة القادمة هو التركيز على أسواق تصديرية جديدة، حيث بلغ إجمالي المنصرف حوالي 20 مليار جنية على أربعة مراحل منذ ديسمبر 2020، بالإضافة للتعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي والاعتماد على أسواق حديدة في إفريقيا لطرح المنتجات المصرية.

واختتمت أنه قد تم بتشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، حيث نستهدف تعميق المنتج المحلي، وأن يكون هناك أولوية لطرح تلك المنتجات، قمنا بتشكيل أمانة فنية لتجويد المنتج المصري بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.