/679339/صمداى-الساحرة-بيت-الدلافين-على-شواطئ-البحر-الحمر

على بعد 14 كيلومترا جنوب المدينة تقع "منطقة صمداي" أو بيت الدلافين حيث تعد من اندر واجمل و أهم وأفضل المناطق التي تجمع الدلافين، وتبلغ مساحتها 4 كيلومتر تقريبا وهى تضم أكبر تجمع دلافين بأفريقيا والثالثة في تجمع الدلافين في العالم عقب "جزر الهاواي، والبرازيل، ثم صمداي بمرسى علم.

دوت الخليج

فى منطقة صمداى يمكن ان يسبح الدولفين ويلعب مع الانسان دون اى مشاكل فهو صديق الانسان ، ويعد من اهم الكائنات البحرية التى خلقها الله سبحانه وتعالى .

الدلافين النادرة

حسن الطيب الخبير البحري بجمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة، اكد أن الغطاسين السياح يأتون من جميع انحاء العالم لزيارة منطقة "صمداي" لرؤية الدلافين النادرة والسباحة معها.

محمية طبيعية

واضاف الطيب تعد تتميز صمداى بتنوع بيولوجي مميز، وقد اعلنت وزارة البيئة انها منطقة طبيعية، لتجمع الدلافين بداخلها.

محميات البحر الاحمر

وتابع الطيب وضعت محميات البحرالاحمر ضوابط لزيارة المنطقة، وذلك بتحديد عدد السياح الذين يقومون بالغطس فيها، ويتم تحصيل مبالغ من كل سائح يتم إنفاقها على أعمال الحماية والمراقبة وشراء لنشات بحرية مجهزة وسداد مرتبات العاملين بالمحمية.

تقول بياتا سائحة ألمانية انها تعشق مصر وتأتي خصيصا للغطس في الجزر الساحرة ومشاهدة الكائنات البحرية الجميلة، وتضيف انها تحب منطقة صمداى ومشاهدة الدلافين حيث أن بصمداي الآلاف من الدلافين الجميلة التي تلعب، وأضافت السائحة ان هناك أيضا في صمداي الشعب المرجانية التي تحتوي على الألوان النادرة والرائعة.

محمد عبد الغني احد الغطاسين المصريين يقول، ان بيت الدلافين او منطقة صمداى بها أعداد كبيرة من الدلافين الصغيرة والكبيرة، الأمر الذى أدى إلى زيادة أعداد الغواصين بالمنطقة.

وتابع عبدالغني أن زيادة الغطاسين أدى كثرة الممارسات السلبية سواء من القوارب التى زادت اعدادها يوميًا او الغطاسين التي يصل عددهم الي ما يقرب من 800 غواص وسنوركلر.

وطالب عبدالغني ، الغواصين بضرورة الإبتعاد عن منطقة الحرم الخاص بالدلافين وأن يلتزموا بالتواجد بالمنطقة المخصصة لممارسة أنشطة السباحة السطحية فقط.

أماكن تزاوج الدلافين

وتابع عبدالغني تمثلت هذه الممارسات فى الإمساك بالدلافين، وتغذيتها وإصدار أصوات لمضايقتها هذا بالإضافةإلى تواجد القوارب فى أماكن تزاوج الدلافين، مما يؤدي إلى هروبها.