/679337/وزيرة-الصناعة-للشيوخ-عناصر-محفزة-لنمو-الصادرات-المصرية-في-إفريقيا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: استهدفنا ترسيخ عناصر محفزة لنمو الصادرات خلال العام الماضي، من خلال كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وتوسيع ثاعدة المنتجات المسفيدة من برامج تنمية الصادرات والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المرتفعة.

جلسة دسمة

ورد ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأضافت الوزيرة بعدها: هدفنا لفترة القادمة هو التركيز على أسواق تصديرية جديدة، حيث بلغ إجمالي المنصرف حوالي 20 مليار جنية على أربعة مراحل منذ ديسمبر 2020، بالإذافة للتعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي والاعتماد على أسواق حديدة في إفريقيا لطرح المنتجات المصرية.

أمانة فنية

وكانت قبلها قد أوضحت نيفين جامع أنه قد تم بتشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، حيث نستهدف تعميق المنتج المحلي، وأن يكون هناك أولوية لطرح تلك المنتجات، قمنا بتشكيل أمانة فنية لتجويد المنتج المصري بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.