/679332/وزيرة-التجارة-بمجلس-الشيوخ-مهلة-6-شهور-وتصل-إلى-9-شهور-معفاه-من-قيمة-الإيجار-لاستيفاء-إجراءات-بدء-النشاط-بالمجمعات-الصناعية

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

نيفين جامع: الصعيد يحظى بالنسبة الأكبر من المجمعات الصناعية بواقع 10 من أصل 17 مجمعا

وقالت جامع: الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية.

وزيرة الصناعة: مهلة 6 شهور وتصل إلى 9 شهور معفاه من قيمة الإيجار لاستيفاء اجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية

أوضحت جامع، أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، لافتة إلى أن النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.

النائب محمد حلاوة: تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية

ومن جانبه، أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

وأضاف أن قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية.

وأكد حلاوة، أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.

ولفت إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.