«اتهمت في قضية غسل أموال».. من هي فرح الهادي المصابة بمرض مزمن

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تصدرت الفنانة الكويتية فرح الهادي، مؤشرات الاكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض مزمن لا علاج له يعرف باسم «الصدفية».

دوت الخليجيرصد أبرز المعلومات حول الفنانة الكويتية فرح الزاهد

بعد إعلان فرح الهادي بساعات قليلة، بدأ الجمهور في البحث عن تفاصيل مرضها، وعن معلومات حول الفنانة الشهيرة المصابة بمرض خطير، جعل جسدها كالمشوه بالحروق.

أبرز المعلومات حول فرح الهادي

- فنانة كويتية، لم تلتقي بوالدها مُنذ كانت في سن الخامسة.

- حاصلة على شهادة بكالوريوس تسويق.

- أخت الممثلة شوق الهادي، وابنة خالة المذيعات عبير وحنان جابر.

- بدأت مشوارها الفني في العام 2008 في مسلسل بعد منتصف الخوف.

- في 72 يوليو 2020 اتهمت في قضية غسل الأموال ضمن 10فنانين آخرين.

- أخلت النيابة العامة سبيلها بكفالة قدرها 2,000 دينار كويتي، ووُجهت لها تُهمة شبهات غسل الأموال وإعلانات غير مشروعة.

- أُشيع في الصحافة خبر ارتباطها بالممثل عقيل الرئيسي بعد علاقة صداقة قوية، لكنها نفت ارتباطهما رسميا.

- أعنلت خطوبتها على عقيل الرئيسي في شهر أغسطس،و تم عقد قرانهما في 20 نوفمبر 2017، وأقيم حفل زفافهم في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017.

إصابة فرح الهادي بمرض مزمن

الجدير بالذكر أنه، أصيبت فرح الهادي بمرض الصدفية، منذ شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما صرحت به في فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، مؤكدة على أنها أصبحت شخص لا تستطيع العيش معه، وزاد الأمر سوءا عندما اكتشفت أن الأطباء أصبحوا يخشون حالتها بعدما تزايد انتشار المرض في جسدها وأصبح مشوه كالحروق.

الحالة الصحية للفنانة فرح الهادي

وتحدثت فرح الهادي عن الأزمات التي مرت بها بعدما اكتشفت إصابتها بمرض الصدفية، فقالت: «حالتي جعلتني افقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي».

وأضافت مشيرة إلى سلامة صحتها النفسية في ذلك الوقت، فقالت: «لكن الحمدلله الآن أنا افضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية».

مرض الصدفية

مرض الصدفية هو مرض نادر يصعب الشفاء منه ولكن يوجد لها بعض العلاج التي تؤخذ تحت استشارة الأطباء تخفف من حدة المرض.