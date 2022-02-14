/679307/استمرار-فتح-باب-تسجيل-الرغبات-بالمرحلة-الثالثة-من-تنسيق-القبول-بالجامعات-الخاصة

يستكمل موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الإثنين الموافق 14\2\2022، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة، للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

دوت الخليج

المرحلة الثالثة للتنسيق المرحلة للجامعات الخاصة

وكان أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور محمد حلمى الغر ، أوضح أن 766 طالبا قد سجلوا على موقع تنسيق الجامعات الخاصة خلال المرحلة الأولى للتنسيق المندرجة ضمن أعمال ومراحل المرحلة الثالثة للتنسيق.

وكانت أعلن فتح باب تسجيل الرغبات بها يوم السبت الماضى 5 فبراير، مشيرا إلى أنه تم توزيع 582 طالبا على كليات الجامعات الخاصة و184 لم يتم توزيعهم ويتم منحهم فرصة للتسجيل فى المرحلة الثانية من أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حتى يتم ترشيحهم بالكليات.

هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة" وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط..

هذا وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح تنظيم هذا الحدث في النسخ السابقة أعطى أهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية من خلال التعريف بما تم من إصلاحات مهمة وقصص نجاح وإلقاء الضوء على الإمكانيات الواعدة للاستثمار في هذا الصناعة.