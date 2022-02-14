الرئيس السيسي: مشروعات البنية التحتية بلغت 400 مليار دور خلال 7 سنوات..المواطن تحمل آثار الإصلاح الاقتصادي والنتائج كانت مرضية.. مصر من الدول التي حققت نموا اقتصاديا خلال جائحة كورونا

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خلال مشاركته فى افتتاح معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، ان المشروعات التنموية التي انشأتها الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية، بلغت تلكلفتها 400 مليار دولار ، بينما بلغت تكلفة المبادرةالرئاسية حياة كريمة 40 مليار دولار ، مضيفا” حتي نري أنفسنا فى الماكن المناسب”.

دوت الخليج

معرض مصر الدولي للبترول

واوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان المواطن المصري تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، من اجل الحياة الكريمة، لافتا إلى ان المواطن أصبح فى حالة رضا بعد أن شاهد على أرض الواقع الإنجازات والمشروعات التنموية التي حدثت خلال 7 سنوات المااضية، والتي غيرت الحياة فى الريف المصري.

جائحة فيروس كورونا

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي،، أن الدولة المصرية لم تتعامل مع أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا على أنها نهاية العالم، مؤكدا أن مصر من الدول التي حققت نموا اقتصاديا خلال جائحة كورونا.

افتتاح معرض مصر الدولي للبترول

هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة" وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط..

هذا وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح تنظيم هذا الحدث في النسخ السابقة أعطى أهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية من خلال التعريف بما تم من إصلاحات مهمة وقصص نجاح وإلقاء الضوء على الإمكانيات الواعدة للاستثمار في هذا الصناعة.

وأضاف: حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على افتتاح هذا المؤتمر سنوياً يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى وهو مايزيد من ثقة المستثمرين.، لافتا أن النسخة الحالية من مؤتمر إيجبس تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الحالي ، وشدد الملا على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ستطبق بفعالية ودقة على غرار كافة الأحداث الإقليمية والدولية الناجحة التي شهدتها المنطقة مؤخراً للحفاظ على سلامة المشاركين .

المؤتمر يشارك به ١١ وزيراً للبترول والطاقة من عدة دول و ١٩ من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية و ٨ قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبري في مقدمتها منظمة أوبك و أوابك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية.