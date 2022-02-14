أكاديمية الأزهر تنظم ملتقى "التميز الدعوي الأول"

تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى ملتقى التميز الدعوي الأول لاستعراض المشاركات المتميزة لوعاظ وواعظات الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف خلال فعاليات البرنامج التدريبي بالأكاديمية، وذلك يوم السبت القادم بشكل افتراضي، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمشاركة قيادات الأزهر والأوقاف.

وقال د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إنَّ الملتقى يأتي في إطار النشاط النوعي للأكاديمية، حيث يستهدف المساهمة في تفعيل مبادرة رئاسة الجمهورية في تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف، وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الدينية ذات الفكر المشترك في مواجهة الأفكار المتطرفة، وذلك من خلال العمل المشترك بين وعاظ وواعظات الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، والوقوف على مدى تأثير برامج التأهيل والتدريب الدعوية والإفتاء المعتمدة بالأزهر الشريف في تنمية قدرات الوعاظ والأئمة والمفتيين، إضافة إلى السعي لاكتشاف الكوادر ذات المهارات المعرفية والمهارية.

أضاف رئيس أكاديمية الأزهر أنَّ الملتقى يشتمل على ثلاثة محاور، تتمثل في (تجديد الخطاب الديني، تفكيك الفكر المتطرف، ضوابط الفتوى والإفتاء)، بمشاركة الكثير من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف في اللقاءات العلمية للملتقى، متمثلة في بحوث علمية، ومقاطع دعوية وتوعوية متنوعة، باللغة العربية، أو باللغة الأجنبية، أو بلغة الإشارة، وعروض تقديمية PPT عادية، أو بالصوت والصورة، ومقترحات عامة حول تجديد وتنمية الفكر الدعوي والخطاب الديني والتدريب الأكاديمي، حيث تم تحكيم تلك المشاركات العلمية من قبل نخبة من القيادات الدينية والأساتذة المتخصصين؛ بهدف استكشاف الكوادر ذات المهارات المعرفية والمهارية والدعوية من بين الوعاظ والواعظات والأئمة.