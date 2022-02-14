الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية كما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد. وصدق الرئيس السيسى علي القانون رقم 7 لسنة 2022 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة العربي للنقل البرى والسياحة سوبر جيت. نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين.

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