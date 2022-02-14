أحمد راشد يتابع أعمال رفع كفاءة شوارع الجيزة

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جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية المدرجة بالعام المالى الحالى، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها لما لها من أهمية للمواطنين.
وتابع أحمد راشد مجهودات حى شمال الجيزة، والإدارة العامة للمرور، لإجراء تخطيط مرورى للسيارات والمشاة بشارع بشتيل استكمالا لأعمال التطوير التى يشهدها الطريق.
وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بالبدء فى تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع النيل السعيد فى إطار خطة التطوير الشاملة التى يشهدها الطريق لتسهيل الحركة المرورية.
كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز البدرشين فى استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين، وإجراء أعمال التنسيق العام للطريق وأرصفة المشاة والجزيرة الوسطى.
كما تابع بدء أعمال وضع الطبقة الرابطة بشارع عباس عنانى بنطاق المركز والمدرج، ضمن عدد من الشوارع الحيوية الهامة الجارى رصفها وتطويرها بنطاق المركز لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.
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