/679321/دنيا-سمير-غانم-تستعين-بقصة-حب-والديها-للاحتفال-بالفلانتين

اعتادت الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي، على إحياء ذكرى والديها الراحلين الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وذكر اسمهما في أي مناسبة تمر عليهم.

دوت الخليج يرصد رسالة دنيا سمير غانم لوالديها بمناسبة عيد الحب

ولم يمر عيد الحب على دنيا سمير غانم مرور الكرام، بدون أن تتذكر والديها، إذ استعانت بقصة حبهما معا، وعلقت عليها: «أجمل قصة حب»، جاء ذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة دلال عبد العزيز في أحضان سمير غانم.

وهنأت دنيا والديها الراحلين بهذه المناسبة، قائلة: «ربنا يرحمكم ويسعدكم، في الجنة مع بعض بإذن الله».

رحيل ثنائي الحب دلال عبد العزيز وسمير غانم

الجدير بالذكر أنه رحل ثنائي الحب الرائع سمير غانم ويليه بشهر زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تتحمل فراقه في الدنيا والآخرة.

فأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس بعد شهور معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.

موعد طرح تسليم أهالي لدينا سمير غانم

من ناحية اخرى، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، وذلك من خلاص خاصة ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وردت دنيا سمير غانم على سؤال جاء إليها، عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي، لتجيب: في عيد الفطر إن شاء الله.

ويشارك في فيلم تسليم أهالي، كلا من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، عبد الله مشرف، وإنتاج هشام جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.