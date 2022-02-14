/679309/مسيرة-مليئة-بالبطولات-الحاوي-وليد-سليمان-مع-الأهلي

اعلن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي الإعتزال رسمياً كرة القدم في نهائية الموسم الحالي، وذلك عقب تتوج الشياطين الحمر بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بطولات وليد سليمان مع الأهلي

2- كأس مصر: 2017، 2019-20

5- السوبر المصري: 2012، 2014، 2015، 2017، 2018.

4- دوري أبطال أفريقيا: 2012، 2013، 2020، 2021

1- كأس الكونفدرالية الأفريقية: 1 2014

3- السوبر الأفريقي: 2013، 2014، 2021

3- ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية: 2006-2020-2022

وداع وليد سليمان

وكتب وليد سليمان لاعب النادي الأهلي عبرحسابة الشخصي”انستجرام”:الذي أعطاني أكثر مما تمنيت

هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادي في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي ،

أتمني أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني علي مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولي لي في النادي وأنا قطعت عهد ووعد علي نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم ،

اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية الثالثة (برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات)،

أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم ،

شكرا إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين ،

شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم

شكرا زملائي الحاليين والسابقين

شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الاول”.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل ثالث نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.