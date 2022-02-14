 القوى العاملة : تعيين 91 شاباً منهم 4 "قادرون باختلاف" بالوادي الجديد

/679310/القوى-العاملة--تعيين-91-شابا-منهم-4-قادرون-باختلاف-بالوادي-الجديد

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 91 شابا، منهم 4 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 121 من راغبى العمل، وتوفير 235 فرص عمل .

وأكد سعفان، أن المديرية قامت باستخراج 104 شهادات قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 33 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ 3 شكاوى ، و28 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

تعيين 91 شاباً منهم 4 "قادرون باختلاف" بالوادي الجديد

وأشار وزير القوي العاملة، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 71 ألفاً و 621 جنيها لـ 36 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

و من جانبه، أكد أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 233 منشأة ، "دوري وحملات"، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 12 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة ، وإعادة التفتيش على 76 منشأة ، أسفر عن تحرير 16 محضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 11 قياس ميدانية ، وبحث شكوى.

وفي مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمي، بالإضافة إلي الإنتهاء من دورة على مهنة التفصيل والحياكة، لـ 8 متدربات بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .

بينما في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 140 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.