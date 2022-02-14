عاجل- السيسى: مشروعات البنية التحتية كلفت مصر 400 مليار دولار فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، خلال 7 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أن البشرية قادرة على تجاوز أزمة المناخ، مثلما تعامل العقل البشرى مع أزمة كورونا.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى جلسة حوارية حول تحول الطاقة على هامش، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة: "لم نتصور فى مصر أن كورونا نهاية الدنيا، ونحن من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا فى ظل هذه الظروف، أخذنا إجراءات احترازية وطبقنا تعليمات الصحة العاليمة، لكن الشغل لم يتوقف، وقبل الجائحة زى بعد الجائة بالنسبة لنا".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن القارة الإفريقية هى أقل قارات العالم تقدمًا، وحجم الفقر والجهل الموجود بها ضخم جدًا، مشيرًا إلى أن نحو نصف سكان القارة ليس عندهم كهرباء، متابعًا: "تفتكروا دول زى كده تقدر تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة"، مشددًا على أن تطوير البنية الأساسية فى إفريقيا يحتاج لاستثمارات ضخمة.

وشدد الرئيس السيسى على أن الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

وتابع: "علشان أقدر أكون محطة أو مركز الطاقة، كان لا بد أن تكون شبكة الكهرباء فى مصر، قادرة على استيعاب النقل للدول الأخرى".

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط".