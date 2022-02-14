عاجل- السيسى: لم نتعامل مع أزمة كورونا أنها نهاية العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى جلسة حوارية حول تحول الطاقة على هامش، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة: "إحنا فى مصر لم نتصور أن كورونا دى نهاية الدنيا، ونحن من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموا فى ظل هذه الظروف، خدنا إجراءات احترازية وطبقنا تعليمات الصحة العاليمة، لكن الشغل لم يتوقف، وقبل الجائحة زى بعد الجائة بالنسبة لنا".

وقال الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، إن القارة الإفريقية أقل قارات العالم تقدما، وحجم الفقر والجهل الموجود بها ضخم جدا، مشيرا إلى أن نحو نصف سكان القارة ليس عندهم كهرباء، متابعا: "تفتكروا دول زى كده تقدر تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة"، مشددا على أن تطوير البنية الأساسية فى إفريقيا يحتاج لاستثمارات ضخمة.

وبين الرئيس مشروعات البنية الأساسية فى مصر خلال السنوات الماضية تكلف 400 مليار دولار "علشان نقدر نحط نفسنا فى مكان مناسب".

وتابع: "علشان أقدر أكون محطة أو مركز طاقة، كان لا بد أن تكون شبكة الكهرباء فى مصر، قادرة على استيعاب النقل للدول الأخرى".

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط".