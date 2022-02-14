وزير التعليم العالى يترأس اجتماع معهد بحوث الإلكترونيات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات اجتماعه الدورى، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الدولة على خلق البيئة العلمية المشجعة للباحثين والمبتكرين، مشيرًا إلى أهمية دور المعهد والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الأخرى، وما يُمكن أن تُقدمه لخدمة المجتمع المصرى.

وأشاد الوزير بالتطورات والإنجازات التى تمت بالمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وبمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI)، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات للمبانى، وموافاته بتقرير تفصيلى عن المشروع يتضمن حجم العمل ومعدلات التنفيذ، وذلك حتى يتسنى تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا ملموسًا من قبل القيادة السياسية بالبحث العلمى فى مصر؛ بهدف إحداث تطوير إيجابى فى كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية فى مصر.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر أعمال التطوير بالمعهد، مشيرة إلى أهم الأنشطة والفعاليات وإنجازات المعهد خلال الفترة الماضية، ومنها: الزيارات العلمية، والفعاليات التى تم تنفيذها، وبروتوكولات التعاون التى تمت مع مختلف الوزارات والجامعات والشركات المحلية والدولية بغرض التعاون التعليمى والبحثى والصناعى.

كما استعرضت شيرين موقف مشروع إنشاء الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات والمُقرر إقامتها على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع؛ بهدف تصنيع المكونات والرقائق الإلكترونية الدقيقة المُصممة محليًا وعالميًا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاثة مراحل بالتعاون مع مركز نظم المعلومات التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وكذا التعاون مع تحالف دولى مُكون من 9 شركات أجنبية ومحلية لتنفيذ الدراسات المطلوبة، موضحة أنه من المُخطط أن تتطرق الدراسة إلى التكنولوجيات المتوقع ازدهارها واتساع السوق العالمى لها فى المستقبل القريب، كما تهدف الدراسة لتحديد أنسب تكنولوجيا تصنيع لتحقيق الاستدامة للمشروع، فضلًا عن خدمة قطاع البحث العلمى بالمعهد، والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة بمدينة العلوم التابعة للمعهد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض منتجات المعهد التى تم الانتهاء من عمل نماذج أولية لها، وقابلة للتصنيع والتسويق والمنتجات خلال الفترة المقبلة، وكذلك حصول المعهد على براءة اختراع، فضلًا عن جهود المعهد فى مجال ريادة الاعمال والحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى شرح المنهجية الجديدة لدعم المشروعات البحثية الداخلية ذات المسار السريع التى لا تزيد مدة تنفيذها عن عام، ولها مُخرجات تطبيقية يمكن تسويقها فى مجال الصناعة وخدمة المجتمع.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث الإلكترونيات كالترقيات والتعيينات والإعارات.