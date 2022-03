في عيد الحب.. أشهر الأفلام الرومانسية التي يمكنك مشاهدتها الليلة

دوت الخليجيرصد مجموعة أفلام نرشحها بكم للاستمتاع بعيد الحب

وتتعدد أنواع الاحتفالات بعيد الحب، من خروجات، للاحتفال في المنزل بطريقة خاصة، أو مشاهدة الأفلام الرومانسية معا، لذا نرشح لكم في ذلك التقرير أفلام عيد الحب، مصرية وعالمية

يعد فيلم «قصة حب»، من أشهر الأفلام وأفضلها التي يمكنك مشاهدتها في هذه المناسبة الهامة، إذ أنه يحكي عن علاقة بين شاب فقد بصره وفتاة جميلة، وقبل إخبارها أنه استعاد نظره يكتشف أن "حبيبته" مُصابة بالسرطان، فيخفي عنها الأمر ويظل بجوارها حتى تموت، وهو من بطولة الثنائى الرائع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعُرض عام 2019.

عمل يجمع بين الرومانسية والكوميديا، إذ نظرنا له نظرة العاشق والمحب نجد أنه مليء بالمشاعر التي تبدو حقيقة، لشاب يقع في حب فتاة بينهما فوارق اجتماعية كبيرة، فترفض عائلتها وتزوجها شخصا لا تحبه، وبعد انفصالها تعود لحبيبها إلا أن القدر لا يمهلها وتموت بعد أشهر من زواجهما.

فيلم عروستي من انتاج 2021 تدور قصته حول جميلة عوض التي جمعتها مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين، يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

فيلم Me Before You