الحكومة: 3.5 مليار جنيه لدعم المحافظات بالمعدات والآلآت اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية بها

/679302/الحكومة-35-مليار-جنيه-لدعم-المحافظات-بالمعدات-والآلآت-اللازمة-لتنفيذ-المشروعات-التنموية-بها

فى ضوء جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة ربوع المحافظات ... أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه تم اعتماد مبلغ3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات من المعدات ولآلآت والمركبات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية موضحاً أن الوزارة قامت باعداد خطة الشراء لكافة متطلبات واحتياجات المحافظات بشكل مركزى بالتنسيق مع السادة المحافظين لعدد 1279 معدة ، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2الحالى 2021/2022.

دوت الخليج

المشروعات التنموية

ووجه اللواء محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بوضع خطة للصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها مع وضع خطة عمل تضمن الاستخدام الأمثل لها مؤكداً المتابعة المستمرة من الوزارة وفرق قطاع التفتيش التابع لها فى متابعة خطط الصيانة لكافة المعدات فى المحافظات خلال جولاتها التفتيشية على مدار العام .

وأكد اللواء محمود شعراوي ان الهدف من شراء الآلآت والمعدات الجديدة هو رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وترشيد النفقات وتحقيق أعلى استفادة والحصول على أفضل العروض الفنية والمالية فى التعاقد مع الشركات المختلفة فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى المشروعات التنموية المنفذة ، مشيرًا إلى أن خطة العام المالى الحالى ركزت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها مع توفير الآلآت والمعدات اللازمة فى مجالات منظومة النظافة الجديدة ، والسيارات المجهزة لكسح وشفط المياه وسيارات النقل الثقيل واللودر والحفارات والجليدرات والمعدات الخاصة برصف الطرق وسيارات الاطفاء واحتياجات الحماية المدنية وادارات المرور بجميع المحافظات .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خطة توزيع المعدات والآلآت راعت احتياجات المحافظات العاجلة مع عدالة التوزيع بين الأقاليم الاقتصادية لسد الفجوات والاحتياجات الفعلية لكل محافظة مشيراً إلى أن أقليم الإسكندرية والذى يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح يأتى فى صدارة الاعداد المخصصة للمحافظات من المعدات والالات حيث وصل عدد المعدات الى 723 معدة ويليه إقليم الصعيد والذى يضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر بعدد 369 معدة ، كما تضمن إقليم القناة والذى يضم محافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد عدد 102 معدة .