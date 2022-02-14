شاهد.. بدء جلسة حوارية حول تحول الطاقة بأفريقيا بحضور الرئيس السيسي بمؤتمر...

بدأت منذ قليل، جلسة وزارية حوارية حول تحول الطاقة في أفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ قبل المؤتمر القادم الذى يعقد في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.