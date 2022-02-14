ميناء الصيد ببرج البرلس يعود للعمل بكامل طاقته

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح، وانخفاض أمواج البحر المتوسط بصورة تساعد على ممارسة الصيد بجميع المراكب بكل أحجامها سواء صغيرة أو كبيرة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، فى بيان اليوم الإثنين، إدارة الميناء بالتيسير لأصحاب المراكب بالتصاريح الخاصة بهم دون تعقيد أو تأخير، تيسيرًا على أصحاب المراكب والصيادين العاملين بها تعويضًا للأيام التى تتوقف فيها عمليات الصيد بسبب الأحوال الجوية.
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