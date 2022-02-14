/679293/بعد-غياب-شقيق-مصطفى-قمر-يعود-للساحة-بأعمال-غنائية-جديدة

فاجأ ياسر قمر، شقيق الفنان المعروف مصطفى قمر، جمهوره بالظهور على الساحة الفنية مرة أخرى بعد فترة غياب طويلة، ليس هذا فقط، بل أنه يحضر لأعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليجيرصد عودة ياسر شقيق الفنان مصطفى قمر لأعماله الغنائية من جديد

وقال ياسر قمر، أثناء حلوله ضيفا على برنامج «جبر الخواطر مع رانيا»، والمذاع عبر راديو انرجي : «شقيقي أكبر داعم لي ويساندني دائما، وأحضر للعودة للغناء بطرح 3 أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة غياب طويلة منذ طرحت أغنيتي صعب الفراق».

تفاصيل الأعمال الغنائية المقبلة لياسر قمر

ومن المقرر أن تأتي الأغنية الأولى بعنوان قلبي ارتاح، من كلمات محمد الشرنوبي، أحمد سامي، مصطفى حيدر، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع يوسف حسين، الثانية بعنوان غلطة تفوت، من كلمات حمادة الشاطر، ألحان أحمد طارق، توزيع سترجو، والأغنية الثالثة بعنوان نفسي أنا وأنت، من كلمات أحمد سامي، ألحان جوليو، توزيع مؤمن ياسر.

تصريحات ياسر قمر حول شقيقه مصطفى

هذا وصرح ياسر قمر، بحبه الشديد لشقيقه ومحاولة الأشخاص الإيقاع بينهم بشكل مستمر لكنهم فشلوا، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص ذات مرة استغلوا صوته واغانيه وقامو بوضعه ضمن ألبومات مصطفى قمر.

واختتم ياسر حديثه موجهًا الشكر لزوجته وقال: «موني زوجتي هي أهم شخص في حياتي وبسببها طرحت أغنية أمي».

مصطفى قمر في السينما بعد فترة انقطاع طويلة

من ناحية اخرى، ظهر الفنان مصطفى قمر لأول مرة بعد غياب عن السينما من خلال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يخوض بطولته كلا من الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.