ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2022-2021

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي أمس الاحد، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري الإنجليزي:

ترتيب الدوري الانجليزي

1- مانشستر سيتي 63 نقطة

2- ليفربول 54نقطة

3- تشيلسي 47 نقطة

4- وست هام يونايتد 41 نقطة

5- مان يونايتد 40

6- ارسنال 39

7- وولفرهامبتون 37

8- توتنهام 36

9- برايتون 33 نقطة

10-ساوثامبتون 29 نقطة

11- ليستر سيتي 27

12-أستون فيلا 27 نقطة

13-كريستال بالاس 26 نقطة

14-برينتفورد 24 نقطة

15-ليدز يونايتد 23 نقطة

16-ايفرتون 22 نقطة

17-نيوكاسل يونايتد 21

18-نوريتش سيتي 17

19-واتفورد 15 نقطة

20-بيرنلي 14 نقطة.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة اليوم مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.