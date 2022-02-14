عاجل.. الرئيس السيسى يصل مؤتمر إيجبس 2022 لافتتاحه

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2022)، لافتتاح دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.





وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن المعرض يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط. ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

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