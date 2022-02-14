القوى العاملة: تعيين 91 شابا منهم 4 «قادرون باختلاف» بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتعيين 91 شابا ، منهم 4 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 121 من راغبى العمل، وتوفير 235 فرص عمل.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية استخرجت 104 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 33 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، و28 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 71 ألفا و621 جنيها لـ 36 عاملا من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضى إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 233 منشأة، "دورى وحملات"، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 12 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 76 منشأة، أسفر عن تحرير 16 محضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 11 قياس ميدانية ، وبحث شكوى .

كما أنهت المديرية دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، وتنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدربا ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمى، فضلا عن الإنتهاء من دورة على مهنة التفصيل والحياكة، لـ 8 متدربات بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 140 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.