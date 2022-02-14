القوى العاملة: 5 وحدات تدريب متنقلة تدخل الخدمة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة تمهيداً لإطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلى، والمحمول، والدش.





وأوضح الوزير أن عدد وحدات التدريب المتنقلة وصل إلى 32 وحدة تغطى جميع محافظات الجمهورية؛ لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة فى محافظتى قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة فى المراكز الثابتة.

وقال وزير القوى العاملة إن وحدات التدريب المتنقلة تأتى فى إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهنى، فى إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع مصر، والتى تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التى يحتاجونها بالشكل الذى يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب فى مصر، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل.

وتفقد الوزير الوحدات الخمس الجارى تجهيزها لمتابعة تهيئتها داخل الورشة الفنية بديوان عام الوزارة، موجها بأهمية أن تكون تلك الوحدات مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات بصورة كاملة بأيدى عمالها وبأدواتهم ومعداتهم، مؤكدا بأنهم يقومون بهذا العمل لإيمانهم التام بأنهم يقدمون رسالة جليلة فى خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة.

ولفت الوزير إلى أن إجمالى خريجى مراكز التدريب والوحدات الثابتة خلال العام الماضى وصل إلى 3270 متدربا، من خلال تنفيذ 218 دورة تدريبية على برنامج التدريب التحويلى والتنشئة المهنية، وتم تحويل مدة التدريب للعمل بالساعات التدريبية طبقا لطبيعة كل مهنة.

كما بلغ إجمالى المستفيدين من التدريب فى الوحدات المتنقلة 2400 متدرب خلال 240 برنامجا تدريبيا، على ثلاث مهن: التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التركيبات وبلغ إجمالى القرى التى تم تنفيذ الدورات بها 53 قرية ضمن القرى المستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة".