/679288/اليوم-مرتضي-منصور-رئيس-نادي-الزمالك--يعقد-مؤتمر-صحفي

يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، داخل القلعة البيضاء، لمناقشة وعرض خطط المجلس المنتخب الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.

قرارات مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على مقعد الرئاسة، على عودة قناة "الزمالك" تحت جناح النادي.

وجه مرتضى منصور في رسالته بعودة قناة "الزمالك" للنادي في الفترة المقبلة، لـ محمد أبو العلا، وخالد الغندور، مقدمي برنامج "زملكاوي" على القناة بالتناوب يومياً.

وأضاف مرتضى منصور في رسالته لـ محمد أبو العلا، وخالد الغندور، انتم الأتنين خلاص مشيتو من القناة.

عقد أشرف بن شرقي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على منصب الرئاسة، في فاعليات انتخابات القلعة البيضاء 2022، على تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.