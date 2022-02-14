إيسترن كومباني ضيفاً على الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

/679287/إيسترن-كومباني-ضيفا-على-الاتحاد-السكندري-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق إيسترن كومباني ضيفاً على الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالة عصراً، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام باستاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق الاتحاد السكندري ضد فريق إيسترن كومباني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات on time sport

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وحاول الاتحاد السكندري أن يعود في النتيجة من خلال هجمات نظمها الفريق في نهاية الشوط، ولكن حافظ دفاعات فيوتشر والحارس أحمد يحيى على نظافة شباكهم.

فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتحاد السكندري أن يتعادل، مع فيوتشر من خلال هجمات عديدة حتى نجحوا في إحراز هدفين في أخر اللقاء بالدقيقتين 87 و90 عن طريق كريستوفاو مابولولو، ليعطي للفريق السكندري فوز غالي وهام.

وبتلك النتيجة يتأهل فيوتشر من المجموعة كمركز أول برصيد 12 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في إنتظار مباريات غزل المحلة وإنبي غداً، في حالة تعثرهم سيتأهل الاتحاد كأحسن مركز ثاني.

نتيجة مباراة الاتحاد وايسترن كومباني فى كاس الرابطة

وقدم لاعبوا الاتحاد مباراة قوية وهددوا مرمى إيسترن كومباني في أكثر من هجمة، بينما لعب الفريق الأخر على الهجمات المرتدة التي شكلوا منها بعض الخطورة ولكن دون فائدة في التسجيل.

وسجل بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السمندري الوحيد في المباراة بالدقيقة 20، ولم ينجح إيسترن كومباني في العودة للقاء.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.