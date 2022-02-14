/679286/موعد-مباراة-مصر-المقاصة--ضد-طلائع-الجيش-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق مصر المقاصة مباراته اليوم الإثنين ضد نظيرة طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، التي تقام باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق مصر المقاصة ضد نظيرة طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات on time sport

انتهت أحداث مباراة فيوتشر ومصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباراة على العديد من الإلتحامات القوية بين لاعبي الفرقيقين، لتكون البطاقات الصفراء هي الحل في تهدئة أجواء اللقاء بين الفريقين، ويكون لكل فريق بطاقتي صفراء.

نجح الدولي المصري أحمد رفعت، من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فيوتشر، في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبلمسة واحده يسكنها الشباك على يسار حارس المقاصة.

وبهذا الفوز يواصل فيوتشر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

حقق مصر المقاصة الفوز على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وعاد المقاصة للمباراة يعدما كانوا متأخرين بهدف، حيث تقدم أحمد أمين أوفام لإيسترن كومباني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ليعود مصر المقاصة بريمونتادا كبيرة بتسجيل هدفين عن طريق محمد محسن ليلة في الدقائق 60 و80، ليهدي فوز هام وغالي للفريق الفيومي

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة رقم 6 في المركز الأول بالتساوي مع فيوتشر الذي لديه نفس النقاط، بينما إيسترن كومباني لم يحقق أي نقاط بخسارته المبارتين.