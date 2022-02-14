/679285/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في أندية العالم ومن أبرزها مواجهات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج المواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري المصري يخوض فريق الاتحاد السكندري ضد فريق إيسترن كومباني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات on time sport يخوض فريق مصر المقاصة ضد نظيرة طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات on time sport مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق ريال مايوركا ضد اتلتيكوبلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري الإيطالي سبيزيا فيورنتينا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 إلا ربع مساءً، عبر قنوات Sky Sport Calcio 1 مواعيد مباريات الدوري التركي يخوض فريق هاتاي سبور ضد فريق جوزتبه في تمام الساعة التاسعة مساءً. يخوض فريق أضنة ديمرسبور ضد بشكتاش في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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