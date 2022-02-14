حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وقال الخبراء بحسب بيان للهيئة، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأضافوا أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة. وأشاروا إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 18 11 وادى النطرون 20 11 طنطا 20 10 شبين الكوم 20 10 دمنهور 20 10 بلطيم 19 11 مطروح 18 11 السلوم 18 10 سيوة 18 06 بورسعيد 18 11 دمياط 18 11 الزقازيق 20 10 المنصورة 20 10 الإسماعيلية 19 10 السويس 19 10 العريش 18 11 رفح 18 11 رأس سدر 23 11 نخل 19 00 نويبع 22 16 طابا 20 14 كاترين 15 02 الطور 21 10 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 23 13 مرسى علم 22 12 الفيوم 21 05 بنى سويف 21 07 المنيا 21 07 أسيوط 21 06 سوهاج 22 06 قنا 26 09 الأقصر 27 09 أسوان 27 10 إدفو 26 10 أبوسمبل 23 12 الوادى الجديد 24 08 شلاتين 25 12 أبو رماد 25 13 حلايب 22 12 رأس حدربة 22 12

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