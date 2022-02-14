الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن وجود استقرار كبير فى حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى أن سقوط الأمطار سينحسر على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة يوميا على الطرق، مشددة على اتخاذ جميع اشتراطات الحيطة والحذر عند القيادة والسير على الطرق وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من صباح كل يوم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح اليوم الإثنين، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتبلغ سرعة الرياح، بحسب عملاق محركات البحث "جوجل" 21 كيلو متر فى الساعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة.