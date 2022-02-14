انقطاع المياه عن منطقة فى شبين القناطر لمدة 18 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إن ذلك سيكون اعتبارا من الساعة الـ 10 صباح اليوم الإثنين، ولمدة 18 ساعة.

انقطاع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية أن انقطاع المياه، نظرا، لأعمال الجهاز التنفيذى لربط خط مياه قطر 400 مم جديد المغذى للقرية.

وتابعت: "أنها ستوفر بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازية، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى أو عبر المحمول على رقم 01200288880".